والي الخرطوم يؤكد اهتمامه بمراكز إيواء المهجرين قسريا من منازلهم





أكد والي ولاية الخرطوم الاستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمامه بمتابعة توفير الخدمات لمراكز الايواء بمحلية كرري للمواطنين الذين نزحوا بسبب التهجير القسري الذي تمارسه المليشيا المتمردة تجاه المواطنين العزل.

وكان والي الخرطوم قد سجل زيارات لمراكز الايواء رافقه فيها المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ أحمد مصطفي علي والاستاذ يوسف الامين محمد المشرف على مراكز الايواء بمحلية كرري وممثلي جهاز المخابرات العامة .

وأطمأن الوالي على أحوال الاسر القادمة من من أحياء ادرمان القديمة وامبدة.

وأجرى الوالي نقاشات طويلة مع الخيرين من ابناء المناطق والمشرفين على المراكز بعدد من المدارس ووقف من خلالها على حجم المساعدات المقدمة وأثنى على جهود الخيرين والمواطنين بالوقوف الى جانب هذه الاسر.

كما وجه الوالي ادارة التنمية الاجتماعية بمحلية كرري بتوفير الخدمات الضرورية والمتمثلة في الصحة والعلاج والمياه والكهرباء وانشاء قاعدة بيانات لفحص الاوراق الثبوتية للقادمين لمراكز الايواء.