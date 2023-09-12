البرهان يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الفيضانات





بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تعزية إلى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي إجتاحت أجزاء واسعة من شمال شرق البلاد، سائلاً الله تعالى أن يتقبل شهداء الكارثة في عليين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب البرهان، في برقيته، عن أسفه الشديد، لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة.