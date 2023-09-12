تعميم صحفي حول لقاء البرهان بالحلو:الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال SPLM-N
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال SPLM-N
تعميم صحفي
طالعنا خبرا متكرر في الوسائط الاعلامية كالتيار والعربية نقلا عن سودان تريبيون بتاريخ 11 سبتمبر 2023 مفاده أن البرهان إلتقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد/ عبد العزيز آدم الحلو في أسمرا ودعاه للقتال بجانب القوات المسلحة ضد الدعم السريع.
و عليه تود الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال أن توضح ما يلي:
أولا: رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد/ عبد العزيز آدم الحلو لم يلتق البرهان في أسمرا ولا في أي مكان آخر.
ثانيا: البرهان لم يطلب من القائد/ عبد العزيز آدم الحلو قتال الدعم السريع بجانب القوات المسلحة.
ثالثا: الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ليست طرفا في الحرب التي تدور الآن بين القوات المسلحة والدعم السريع.
جابر كمندان كومي
الناطق الرسمي
الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.
12 سبتمبر 2023
التيار
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