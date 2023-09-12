تعميم صحفي حول لقاء البرهان بالحلو:الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال SPLM-N





الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال SPLM-N

تعميم صحفي

طالعنا خبرا متكرر في الوسائط الاعلامية كالتيار والعربية نقلا عن سودان تريبيون بتاريخ 11 سبتمبر 2023 مفاده أن البرهان إلتقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد/ عبد العزيز آدم الحلو في أسمرا ودعاه للقتال بجانب القوات المسلحة ضد الدعم السريع.

و عليه تود الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال أن توضح ما يلي:

أولا: رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد/ عبد العزيز آدم الحلو لم يلتق البرهان في أسمرا ولا في أي مكان آخر.

ثانيا: البرهان لم يطلب من القائد/ عبد العزيز آدم الحلو قتال الدعم السريع بجانب القوات المسلحة.

ثالثا: الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ليست طرفا في الحرب التي تدور الآن بين القوات المسلحة والدعم السريع.

جابر كمندان كومي

الناطق الرسمي

الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

12 سبتمبر 2023

التيار