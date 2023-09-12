بالصور.. أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يسجد للآلهة خلال زيارته لمعبد هندوسي في الهند





عرضت صفحة بريطانيا بالعربي، صورة لأول رئيس وزراء بريطاني هندوسي في التاريخ يسجد للآلهة خلال زيارته لمعبد هندوسي في الهند.

وأظهرت الصورة رئيس وزراء بريطانيا وهو حافي القدمين ويسجد على رأسه داخل المعبد خلال طقوس دينية في الهند.

وعلق رئيس حزب “بريطانيا أولًا” اليميني على الصورة قائلاً: هذا أمر غير مقبول بالنسبة لرئيس وزراء “بريطانيا .. لماذا لا يحكم الهند رئيس أبيض؟

ورد أحد المتابعين: لقد حكمنا المسيحيون البريطانيون البيض ونهبوا الهند لأكثر من 200 عام .. وتذكروا أنهم نهبوا ما يزيد عن 45 تريليون جنيه بقيمة اليوم.

بريطانيا بالعربي