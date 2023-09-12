نائب رئيس «السيادة» السوداني: البلاد تمر باختبار كبير يهددنا جميعاً





قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إن البلاد «تمر باختبار كبير يهددنا جميعاً». وأضاف عقار في خطاب أذاعه التلفزيون السوداني أن الوضع في البلاد «يحتم علينا تشكيل حكومة لتيسير أمور الدولة»، مشيراً إلى أن الحكومة «ستتعامل بحزم مع المجرمين وقادة النظام السابق الذين فروا من السجون»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار عقار إلى أن فترة تأسيسية ستعقب إنهاء الحرب الجارية في البلاد وأن أولويات الفترة القادمة تشمل «تيسير وصول المساعدات الإنسانية ومنع انتشار الحرب لمناطق أخرى بالبلاد».

واعتذر عقار للشعب السوداني عما وصفه بـ«الفشل السياسي الذي تسبب فيما وصلت إليه البلاد»، وقال إن الحرب «ستتوقف في نهاية الأمر على طاولة التفاوض».

وأضاف عقار موجهاً كلامه لقوات الدعم السريع: «لا وجود لجيشين في بلد واحد وجرائمكم جعلت بينكم وبين الشعب هوة كبيرة».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: «لا يمكن استمرار التنافس السياسي على حساب الوطن وأمد يدي إلى الجميع لإيقاف هذه الحرب».

وشكر عقار دول جوار السودان على مبادراتها لوقف الحرب، لكنه أشار إلى أن «تعدد المنابر» يعقد الوضع، داعياً المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة إلى «العمل بحياد».

وتطرق عقار إلى الخلاف بين الجيش السوداني والمبعوث الأممي إلى البلاد فولكر بيرتس، وقال: «السودان ليس ضد الأمم المتحدة أو بعثتها ونعيد طلبنا تغيير مبعوثها».

الشرق الأوسط