الجزيرة: إعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية خلال أسبوعين





أعلن الدكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الوزير المكلف إكتمال الترتيبات لإعلان نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية في غضون أسبوعين.

وقال الوزير في تصريح (لسونا) أن إمتحان الشهادة الإبتدائية تطلبت مجهوداً كبيراً من العاملين بإدارة الإمتحانات والمعلمين الذين عملوا بتجرد ووطنية في هذه الظروف كاشفاً عن جلوس 105 ألف تلميذاً وتلميذة للإمتحان من ولاية الجزيرة و13 ألف من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب إضافة لعدد 6692 تلميذاً وتلميذة من مدارس الجاليات والصداقة السودانية بدول المهجر مؤكداً وضع التدابير اللازمة لعقد إمتحان بديل لتلاميذ محلية الكاملين بعد إستقرار الأوضاع الأمنية في الوحدات المتاخمه لولاية الخرطوم .

وعدد الوزير الجهود التي قادتها وزارته لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات عبر سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة ..

وذكر أن وزارته قدمت مقترح لعقد إمتحان الشهادة السودانية على فترتين ولفت إلى إن الإعلان عن إنطلاقة العام الدراسي الجديد مرهون بنهاية الحرب وعودة النازحين المتواجدين بالمدارس المخصصة للإيواء والتي تضررت بسبب الإزدحام ..

وكالة سونا