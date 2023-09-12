بحضور السفير السعودي.. تدشين منحة الملك سلمان للمساعدات الطبية في بورتسودان





تم اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر تدشين منحة الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بتشريف والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ فتح الله ووزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد ابراهيم وسفير المملكه العربية السعودية بالسودان علي بن حسن جعفر وذلك بمباني الإمدادات الطبية.

وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم قال إن الدعم السعودي ظل مستمرا وان الفترة الماضية تم استلام 60 حاوية أدوية مبردة وذلك بتنسيق مع وزراة الصحة الاتحادية والجهات الرسمية، مشيرا انه حاليا استلمنا حاويات أخرى مبردة، وان جمله الدعومات تجاوزت 1150 طنا وهي تتجاوز أكثر من 70٪ من جمله الدعومات التي وصلت السودان في مجال الأدوية والمستهلكات الطبية بالاضافه إلى كميات متنوعه من الأدوية الطبية، كما أن هناك مولدات للمرافق الطيبة، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم السودان.

والي ولاية البحر الأحمر فتح الله عبر عن سعادته بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية وهو غير مقصور على الدعم الطبي بل شمل كل أنواع الدعم الإنساني.

سفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر قال ان هذا الدعم يأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة السعودية وتم تسيير حملات دعم في جميع القطاعات الصحية والإنسانية.

واضاف ان المملكة تقف مع السودان لمواجهة التحديات وهو واجب إنساني تجاه الاخوة بالسودان مشيدا بكل من ساهم في إيصال المساعدات الي مستحقيها وهي تنسيق بين كل الجهات ذات الصلة وان التعاون بين السودان والسعودية سيستمر.