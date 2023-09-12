محلية سنار توقف الإحتفال بالمولد النبوى الشريف بالساحات والميادين

قررت لجنة أمن محلية سنار في جلستها الطارئة بسنار اليوم برئاسة الأستاذ عبدالله عطا المنان المدير التنفيذي لمحلية سنار رئيس لجنة الامن بالمحلية إيقاف الإحتفال بالمولد النبوى الشريف لهذا العام ١٤٤٥ هجرية بالساحات والميادين العامة نظرا للظروف الأمنية والإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقررت اللجنة السماح بالاحتفال في دور العبادة (المساجد والزوايا) واكدت اللجنة ان القوات المشتركة المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة سوف تقوم بتأمين هذه المواقع وحفظ الأمن والنظام بها خلال هذه الفترة.

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