السودان يشارك في فعاليات الدورة رقم (19) لرؤساء الحماية المدنية بمدينة مراكش المغربية

عقد بمدينة مراكش المغربية المؤتمر رقم (19) لرؤساء الحماية المدنية العرب تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس بتظيم من أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب. وقدم الفريق شرطة د.عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني رئيس وفد السودان ورقة حول المستجدات في مجال تلوث البيئة وأوضاع الحرب وإفرازاتها كظاهرة انتشار الجثث وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الحالية والخارطة التي تمر بها البلاد، مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة ومجلس وزراء الداخلية العرب التدخل لمواجهة كارثة أخطار الحرب في السودان.

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن المؤتمر انعقد بمدينة مراكش في الفترة من ٦-٧ سبتمبر برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس واستضافة كريمة من المملكة المغربية وبتنظيم من أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب وبمشاركة كل من السودان والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والكويت وفلسطين وليبيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجامعة نايف للعلوم الأمنية.

واستهل المؤتمر جلساته بكلمة من الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات شملت تطبيق توصيات المؤتمر السابق رقم (18) لرؤساء أجهزة الحماية المدنية العرب وأخطار تلوث البيئة والتطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني ) وتصور حول إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية لمواجهة أخطار الكوارث والحوادث الكبيرة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان