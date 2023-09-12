مدير الإدارة العامة للمرور يشيد باداء وجهود منسوبي المرور في تحقيق السلامة المرورية حفظا للارواح والممتلكات

اشاد اللواء شرطة نصرالدين محمد عبدالعليم مدير الإدارة العامة للمرور بالجهود الكبيرة التى ظل يضطلع بها منسوبي الادارة العامة للمرور في حفظ الارواح والممتلكات من خلال انتشارهم الواسع بالطرق والتقاطعات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعلى امتداد الطرق القومية وهم يودون واجبهم بكل مهنية و تجرد ونكران ذات خدمة للمواطنين وحفظا لارواحهم وممتلكاتهم ، مشيرا الي ان عمل المرور يعتبر عمل مضنى وشاق يتطلب جهدا مضاعفا وروحا وثابه نسعي جميعا فيه الي تحقيق السلامة المرورية في كل الاوقات.

مؤكدا في الوقت ذاته قدرة و التزام إدارته بدعم كافة برامج التقنية والتطوير والتحديث للخطط والبرامج المرورية لتتماشي مع خدمة شركاء الطريق وسلامتهم وتحقيقا للسلامة المرورية ووفقا للاستراتيجية المرورية التي نسعي الي انزالها الي ارض الواقع عبر برامجنا المرورية المتطورة ، ممتدحا منسوبي المرور وادوارهم تجاه مستخدمي الطريق من خلال الانتشار الواسع وتقديم جميع المعاملات المرورية من ترخيص للمركبات ورخص القيادة بصورة متميزة وتسهيلا للاجراءات المرورية.

منوها اصحاب المركبات على امتداد طرق المرور السريع والطرق الداخلية بعدم استخدام السرعة الزائدة وتجنب التخطي الخاطئ تجنبا لوقوع حوادث مرورية يروح ضحيتها ابرياء وحتى ينعم المواطن بوصول أمن وسالم الي اهله وزويه ، داعيا الى استمرار نهج التعامل الحضارى الذى ظل ينتهجه رجل المرور بانزال برامج الارشاد والتوعية المرورية وتقديم كافة المساعدات الممكنة للمواطنين ومستخدمي الطريق.