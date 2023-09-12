شاهد بالفيديو مذيعة الشرق “سالي عثمان” في إطلالة جديدة على أنغام بساط الريح مع “فرفور”





ويجيني متين؟ خطفت مذيعة قناة الشرق الأستاذة “سالي عثمان” قلوب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة على أنغام الملك “جمال فرفور”، ورائعته “بساط الريح”.

وكتبت سالي مع الفيديو المرفق ويجيني متييييين؟؟! بساط الريح .. مقرن النيلين .. قتلتنا الأشواق.. وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقول متابعو “سالي عثمان” بأنها تقوم بدور وطني شجاع وهي تساند القوات المسلحة السودانية في جهودها لإنهاء تمرد “الدعم السريع”، في وقت اختفى فيه كثير من الإعلاميين أو جانب موقفهم السلبية واللون الرمادي.

شاهد إطلالة سالي عثمان الجديدة من هنا

رصد وتحرير – “النيلين”