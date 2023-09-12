سياسية

عضو مجلس السيادة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة

2023/09/12
ابراهيم جابر

انعقد اليوم بمدينة بورتسودان إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية.
وأوضح الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي أن الإجتماع إستمع لتقرير من وزير الخارجية حول الجلسة التي يعتزم مجلس الأمن الدولي عقدها غدا بشأن السودان والتي ستقدم فيها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان تقريرها ربع السنوي لمجلس الأمن مبينا أن الإجتماع ناقش أيضا موقف السودان تجاه ما ستخرج به هذه الجلسة من مقررات.
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إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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