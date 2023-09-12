شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يهاجم الفنانة ريان الساتة ويجلب السخرية لنفسه: (كان تقعدي في السودان بدل تسافري مدني عشان تشوفي البل) وساخرون: (انت مفتكر مدني عاصمة اريتريا ولا شنو)





جلب أحد أفراد قوات الدعم السريع السخرية لنفسه وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجم فرد الدعم السريع خلال حديثه الفنانة ريان الساتة بسبب مدحها لقوات العمل الخاص التابعة للقوات المسلحة أثناء غنائها في حفل بإحدى الولايات.

وقال جندي الدعم السريع موجهاً حديثه للفنانة ريان: (كان تقعدي في السودان بدل تسافري مدني عشان تشوفي البل) ليسخر المتابعين منه بسبب جهله بأن مدني تابعة للسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتب أحدهم ساخراً (سبحان الله الواحد فيهم ما عارف مدني تابعة للسودان ويتفاصح..انت مفتكرها عاصمة اريتريا ولا شنو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين