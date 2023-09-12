شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن مصري يقتحم حفل سوداني للفنانة عوضية عذاب بمصر ويثبت ويركز لجلد “السوط” بكل شجاعة ورجولة والحاضرون يحتفلون به





حصد مقطع فيديو لمواطن مصري آلاف الاعجابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية والمصرية بعد نشره وتداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المواطن المصري كان حاضراً في حفل سوداني بمصر أحيته المطربة الشهيرة عوضية عذاب.

الشاب المصري الذي تجمعه علاقة صداقة مع أصحاب الحفل السودانيين اقتحم الحفل وشارك بالعادات السودانية المتمثلة في “البطان” أو الجلد بــ(السوط) وهي عادة سودانية مشهورة عند عدد كبير من القبائل السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المصري ثبات كبير عند جلده بالسوط من قبل أحد أصدقائه السودانيين للدرجة التي جعلت الحاضرون الحفل يحتفلون به اعجاباً بثباته الكبير لحظة الجلد.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين