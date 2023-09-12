هل يمكن تناول المكملات الغذائية لتعويض العناصر الغذائية الناقصة في الرجيم؟





نعم يمكن تناول المكملات الغذائية لتعويض العناصر الغذائية الناقصة أثناء وبعد عمليات الرجيم وإنقاص الوزن، إذا كانت هناك حاجة لذلك. فعندما يكون النظام الغذائي للشخص غير متوازن بشكل كافي، قد يحتاج الجسم إلى مكملات غذائية لتعويض العناصر الغذائية الناقصة، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.

ويجب الحرص عند تناول المكملات الغذائية والتأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية المحددة. وينصح بالتحدث مع الطبيب أو خبير التغذية قبل تناول أي مكملات غذائية، أثناء أو بعد أي نظام غذائي لإنقاص الوزن خاصةً إذا كان الشخص يتناول أدوية أو يعاني من بعض الحالات الصحية.

وبحسب بصيحة خبراء “اهتمامنا” لا ينبغي الاعتماد فقط على المكملات الغذائية لتعويض العناصر الغذائية الناقصة، بل يجب الحرص على تناول نظام غذائي متوازن وصحي يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية أثناء الرجيم.

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