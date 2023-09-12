كسلا تستضيف ورشة تقييم حج 1444هـ بالسودان في اكتوبر المقبل





تستضيف ولاية كسلا في الخامس من اكتوبر المقبل ورشة تقييم وتقويم اعمال حج العام 1444هـ على مستوى السودان تقديرا لجهودها التي بذلت تجاه حج العام الماضي.

وفي هذا الاطار رحب والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله لدى مخاطبته الورشة التقييمية والتقويمية لحج العام 1444هـ التي اقامتها امانة الحج والعمرة بقطاع التوجيه بوزارة التربية والتوجيه تحت شعار (نحو عمل متميز لشعيرة الحج) ــ رحب باختيار الولاية لاستضافة الورشة باعتبارها ورشة تدريبية وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الولايات.

ودعا الوالي ادارة الحج والعمرة بالولاية باعطاء الاولوية واتاحة الفرصة في حج العام القادم للذين منعتهم الظروف من تأدية المناسك.

وقال ان ولاية كسلا تكون باقامة ورشتها لتقييم اعمال الحج قد سبقت كثير من الولايات تسهيلا لامر القائمين بالعمل منوها إلى ان الورشة تأتي من الاهمية بمكان لتمكين نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف مستقبلا وسد الثغرات للوصول بالعمل الى مرتبة الجودة الشاملة ومرحلة الاحسان فضلا عن توفير خدمة ممتازة للحجاج وتقليل الصعاب والمشقة.

وقدم الوالي شكره للجنة اعمال الحج وكل من ساهم في تأدية المهمة بالاضافة الي حجاج الولاية الذين كانوا مثالا في الانضباط والخلق الاسلامي القويم.

واضاف اننا راضون عن اداء اللجنة وجهودها التي بذلتها لتسهيل مهام الحجاج بالاضافة الي ابتدارها تجربة اختيار امراء الافواج بالاستعانة بجامعة كسلا عبر عقدها لامتحانات الاختيار.

من جانبه اوضح الاستاذ ماهر الحسين وزير التربية والتوجيه المكلف رئيس اللجنة العليا لاعمال الحج ان اللجنة بذلت جهودا مقدرة وتخطت الصعاب في ظروف استثنائية توقفت فيها النظم الاليكترونية والبنوك وكل الاعمال ثم استئنافها عبر العمل اليدوي. وقال ان الولاية نجحت في تسهيل امر 751 حاجا وحجة من الحصة المقررة البالغة 912 حاجا وحاجة مقارنة بالولايات الاخرى.

واقر الوزير بوجود بعض الاخفاقات التي صاحبت العمل مؤكدا في ذات الوقت سعيهم من خلال الورشة لوضع اسس جديدة يستفاد منها في اعمال اكثر تجويدا واتقانا حتى تؤدي الفريضة بيسر وارتياح وتقديم اجراءات حج العام 1454هـ بصورة افضل.

من جانبه اوضح ممثل المجلس الاعلى للحج والعمرة عبد الرحمن حسين ان اعمال الحج والعمرة بالسودان خلال العقود الماضية شهدت تطورا ملموسا في كافة المحاور التقنية والخدمية وان بعثة الحج السودانية من البعثات التي يشار اليها بالبنان من بين بعثات الدول الاسلامية.

ونوه إلى اشادة المملكة العربية السعودية ووزارة الحج بالمملكة باداء بعثة الحج السودانية وتنظيمها الرائع لاعمال الحج رغم الظروف الاستثنائية.

واضاف اننا قد تمكنا من تذليل الصعاب وسد الثغرات والتغلب علي كافة المعضلات وان اعمال التقييم والتقويم التي تنتظم كافة انحاء السودان عبر الولايات المتاثرة بالحرب تجد منا في المجلس اهتماما كبيرا وذلك ايمانا منا بالتقييم والتقويم باعتباره من العوامل الاساسية لانجاح اعمال الحج.

وقال اننا في المجلس ننظر بعين الرضا والاعجاب باداء امانة الحج والعمرة بولاية كسلا لحسن التنظيم والترتيب والتفاني لخدمة الحجاج وان امانة الحج والعمرة بكسلا اصبحت نموذجا يحتذي به من بين امانات الحج والعمرة في الولايات المختلفة.

واضاف ان العام شهد وداع الافواج الاولى من ولاية البحر الاحمر من قيادات الدولة واستقبالا من ادارة الحج والعمرة والسفارة السودانية بالسعودية فكانت بعثة ولاية كسلا نموذجا للحاج السوداني في مظهره والتزامه بالتعليمات والارشادات.

وقال اننا في المجلس رغم الظروف تمكنا من قيام موسم الحج ودخول المليشيات الى مقر المجلس وتوقف الانظمة الاليكترونية الا اننا تغلبنا على المعضلات وستمضي مسيرة التقويم والتجويد في اتجاهها الصحيح معلنا عن اختيار ولاية كسلا عبر الوزارة والمجلس لعقد الورشة الرئيسية لتقيمم اعمال الحج بالسودان في الخامس من الشهر المقبل.