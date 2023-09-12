والي الشمالية يلتقي نظارة عموم الجعليين





إلتقى والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر احمد علي بمكتبه اليوم بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية بنظارة عموم الجعليين والتي تزور الولاية الشمالية هذه الأيام في مهمة رسمية تهدف إلى دعم وإسناد القوات المسلحة .

ورحب والي الشمالية باعضاء الوفد، مؤكدا وقوف جميع كيانات وقيادات الولاية الشمالية مع القوات المسلحة وأضاف نؤكد تفويضنا للجيش لحسم التمرد وعدم الجنوح لاي مفاوضات، مشيرا أن ساحات وميادين الولاية الشمالية حاليا تمور بالشباب القادرين على حمل السلاح دفاعا عن العقيدة والوطن.

من جانبه أوضح ممثل نظارة عموم الجعليين محمد عبد الله محمد ،ان الهدف من الزيارة هو توحيد كل كيانات الادارات الاهلية بولايات السودان المختلفة نحو هدف واحد وهو الوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة من اجل وحدة السودان ونصرة القوات المسلحة واضاف أن سوادن ما بعد الخامس عشر من ابريل لن يكون هو نفس سودان ما قبل ذلك ، شاكرا حكومة الولاية الشمالية واجهزتها المختلفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن المعاملة.

واضاف أنه عقب هذا الطواف لمعظم ولايات السودان سيكون هناك اجتماعا شاملا لكل الادارات الاهلية بالسودان بولاية نهر النيل برعاية واليها والتي من المقرر ان يكون في فترة اقصاها السابع عشر من سبتمبر الجاري.