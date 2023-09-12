النيل الأزرق ترتب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف





عقدت اللجنة العليا للاحتفال بالمولد النبوى الشريف للعام 1445ه برئاسة الاستاذ صديق يوسف محمد احمد رئيس مجلس الشؤون الدينية والاوقاف والحج والعمرة اليوم بمقر المجلس بالدمازين الاجتماع الاول للترتيب والاستعداد للاحتفال والاطمئنان على سبل انجاحه .

واكد الاستاذ صديق يوسف ان الاحتفال يجئ هذا العام في ظروف استثنائية تستوجب تضافر الجهود لانجاح المناسبة وتكيف الدعوات والتضرع لله لنصرة القوات المسلحة في معركة الكرامة .

واوضح ان برنامج الاحتفال يستهدف تعظيم المناسبة والترويح عن النفوس والتذكير بالسيرة العطرة للمصطفى والتأسي باخلاقة والمضي على هديه، لافتا الى ان اللجنة لم تغفل اهمية مشاركة النازحين والعائدين فى المناسبة بتنظيم ندوات بالمعسكرات عن ذكر المصطفى وسيرته العطرة واستذكار العبر والدروس وما صاحب الحرب من ابتلاءات وكيفية التكيف والتعامل مع الوضع الراهن بما امرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم موضحا ان البرنامج ستتخلله مدائح نبوية .

وامن على اهمية الترتيب والتنسيق الجيد وتكامل الادوار مع الجهات ذات الصلة لانجاح البرنامج، منوها الى ان زفة المولد ستنظم السبت القادم الاولى من شهر ربيع إذانا بانطلاق فعاليات المولد النبوى الشريف.

وتناول عثمان محمد عثمان المقرر الاختصاصات ومهام اللجنة واستعرض التحديات الماثلة واهمية العمل من اجل تمجيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتناول الاجتماع الدور التأميني للشرطة والمرور والامن ودور المديرين التنفيذين والاعلام في تهيئة الظروف المناسبة لانجاح الفعاليات .

وثمن توجيهات محافظة الدمازين باستفادة اللجنة من رسوم الحلويات لتسيير فعاليات المولد .