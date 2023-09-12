اللجنة الفنية لطواريء الخريف بسنار تقف على تطورات فيضان الدندر





وقف أمين عام حكومة ولاية سنار الأستاذ عبدالعظيم علي أحمد ابوضراع يرافقه المهندس حافظ بله ابراهيم وزير البني التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة الفنية لطواريء الخريف بولاية سنار والمدير التنفيذي لمحلية الدندر الضو أحمد يعقوب رئيس لجنة طواريء المحلية على الاوضاع بنهر الدندر وتفقدوا مناطق الهشاشة بالاحياء المطلة على نهر الدندر بجانب الاطمئنان على أعمال غرفة الطواريء بالمحلية.

وأوضح أمين عام حكومة سنار ان الزيارة هدفت الى الوقوف ميدانيا على الأوضاع بعد الزيادات اليومية في منسوب نهر الدندر، وقال ابوضراع ان الأوضاع مستقرة وآمنة حاليا مؤكدا جاهزية حكومة سنار وتسخيرها لكافة الامكانيات لمجابهة اي تحديات قد تحدث جراء الزيادات المستمرة لنهر الدندر وذلك من أجل السلامة العامة .

وقال رئيس اللجنة الفنية للطواريء ان اللجنة جاءت بغرض الوقوف على مناطق الهشاشه بجانب الوقوف على الاحياء التي قد تتأثر عند فيضان نهر الدندر وأكد جاهزية غرفة الطواريء وآلياتها لمجابهة أي طاريء قد يحدث، مؤكدا بأن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة.

ولفت إلى ان لجنة الطواريء العليا بذلت جهودا مقدرة ضمن أعمالها المبكرة للاستعداد لفصل الخريف بصيانة وتمتين جسم سد العطشان بجانب تأهيل جسر خور ودالحسن بشرق الدندر وذلك من اجل تخفيف معاناة المواطنين في فصل الخريف خاصة عند إنقطاع الطريق الشرقي .

من جهته أكد مدير تنفيذي محلية الدندر رئيس لجنة الطواريء بالمحلية ان اللجنة في حالة متابعة يومية للاوضاع فضلا عن التوجيهات المستمرة للغرفة عبر وسائل الإعلام ومناشدتها للمواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الخطورة حفاظا على الارواح والممتلكات.