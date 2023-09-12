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بالصور.. بعد انضمامه لقوات الدعم السريع ودفاعه المستميت عنهم.. الصحفية عائشة الماجدي توجه رسالة لإبراهيم بقال: (زعلانة على صورتي معاك لما كنا في قطر أيام كأس العالم)

2023/09/12
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عبرت الصحفية والإعلامية السودانية المعروفة عائشة الماجدي عن ندمها وحسرتها بسبب صورة التقطتها في وقت سابق مع الصحفي إبراهيم بقال سراج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الماجدي تدوينة تابعها الآلاف عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتبت عائشة بعد أن أرفقت صورة لإبراهيم بقال ظهر من خلالها وهو يرتدي الزي الرسمي لقوات الدعم السريع: (ما زعلانة إلا علي صورتي معاك لما كنا في قطر أيام كأس العالم وقتها ! وأنت كنت زميل صحفي معانا في الحقل الصحفي العام).

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وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الليلة يا بقال إتغيرت وبقيت مليشيا دعم سريع جنجويد عديل تلبس لبس دعامة عديل كدا ! ما عيب عليك.. بوست مؤقت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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