ليبيا تعلن نقل جثامين 145 مصريا قضوا بالعاصفة “دانيال”





أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، الثلاثاء، نقل 145 جثة لمصريين، قضوا بسبب العاصفة دانيال المدمرة التي ضربت مدنا في شرق البلاد.

وذكرت الإدارة في بيان مقتضب، نشرته على صفحتها على فيسبوك، أنه “وصل عدد 145 جثمانا من إخوتنا المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم”.

وفي بيان لاحق، أفادت الإدارة أن “جميع الوفيات تم ترحيلها إلى مصر”.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه القوات المسلحة بمد يد العون والمساعدة للشعب الليبي بعد إعصار دانيال الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في تصريحات لـ”الحرة”.

الحرة