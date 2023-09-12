شاهد بالفيديو.. الفنان عثمان بشة يحيي حفل زواج سوداني في مصر على أنغام (الأخدر البتحرن) وسط رقص مثير من النساء الحاضرات ومتابعون: (اتقوا الله الناس في السودان بتموت)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني الشاب عثمان بشة وهو يغني في حفل زواج سوداني بإحدى المدن المصرية وفقاً لما ذكر المتابعين.

وقدم الفنان بشة وصلة غنائية على أنغام أغنية الربابة الشهيرة (الأخدر البتحرن) وسط رقص مثير من النساء السودانيات الحاضرات الحفل من أهل المناسبة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أبدى عدد كبير من المعلقين غضبهم الكبير بسبب الغناء في وقت يعيش فيه السودان أوضاع صعبة, وكتب أحد المعلقين: (اتقوا الله الناس في السودان بتموت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين