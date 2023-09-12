حركة العدل والمساواة السودانية: الحركة ستنفذ بالكامل توصيات البيان الختامي للاجتماع التشاوري للقيادات

قال المرضي أبو القاسم مختار، نائب أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة السودانية إن الحركة ستنفذ بالكامل توصيات البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقيادات العدل والمساواة السودانية الذي انعقد بمدينة بورتسودان مؤخراً.

وأضاف بإن المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعاً مطولاً لمدة سبع ساعات ونصف في يوم السبت الموافق ٢/٩/٢٠٢٣، حيث ناقش الاجتماع توصيات اللقاء التشاوري باستفاضة وخلص الي عدة قرارات، من ضمنها قرارا تم بموجبه تكليف أمانة شئون الرئاسة بتصنيف التوصيات وتوزيعها الي الأمانات التنفيذية لوضع خطط بشأنها للتنفيذ.

كما أقر الاجتماع بأن هذه التوصيات ستساعد في بناء الحركة في شتي المجالات وكذلك ستساهم في إيجاد حل سلمي للحرب الدائرة في السودان. لأن وقف الحرب سيساهم في معالجة المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في السودان.