شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن قامت قوات الدعم السريع بقتل إبنه ونهب ماله.. مواطن سوداني يحمل السلاح وينضم للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن ويطالب المواطنين بالسير على نهجه





أعلن مواطن سوداني “مدني” إنضمامه للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد قوات الدعم السريع التي تدور في الخرطوم منذ منتصف ابريل الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر المواطن الوليد أحمد محمد علي بكار, الذي يسكن في حي أبو روف بمدينة أم درمان في مقطع فيديو كشف من خلاله أسباب انضمامه للجيش.

وقال الوليد أنه مواطن مسالم وليست له أي علاقة بالسياسة قبل أن تقوم الحرب وتعتدي قوات الدعم السريع على منزله وتقوم بقتل إبنه ونهب ماله في وضح النهار.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الوليد بحمل السلاح وطالب كل المواطنين بالانضمام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن وعرضه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين