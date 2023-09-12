الموارد المعدنية تدشن مشروع كهرباء قرية قبايديب





ثمنت حكومة ولاية البحر الأحمر الجهود المتعاظمة التي تضطلع بها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لدعم مشروعات التنمية وبسط الخدمات لصالح المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية في قطاع المعادن في السودان.

وأبدى والي البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد خلال مخاطبته احتفال قرية قبايديب التابعة لمحلية القنب والأوليب بافتتاح مشروع كهرباء المنطقة بكلفة 400 مليون جنيها، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين شركاء قطاع المعادن بولايته مما أنتج مثل هذه المشروعات الحيوية، مثمناً دور لجنة المنطقة ووقوفها خلف نجاح مشروع الكهرباء.

وفي السياق وصف وزير المعادن محمد بشير أبونمًّو تنفيذ مشروع كهرباء قرية قبايديب بمحلية القنب والأوليب بالحق المستحق لمواطني المنطقة تقديراً للتنازلات الكبيرة التي قدموها لصالح استثمارات الدولة في قطاع المعادن، واعدا بإنشاء العديد من المشروعات قريبا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.

إلى ذلك قال المدير العام للشركة مبارك عبد الرحمن أردول، إن مشروع كهرباء قرية قبايديب بمحلية القنب والأوليب والذي تجاوزت كلفته 400 مليون جنيها نفذته شركة (وقارا) بتمويل من أموال المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن المشروع انطلق مطلع العام الحالي 2023م بطول 12 كيلو مترا ليغطي كل قرية قبايديب الواقعة في نطاق مناطق الإنتاج.

وامتدح أردول تفهم مواطني محلية القنب والأوليب وتعاونهم الدائم مع شركة الموارد المعدنية وشركائها في القطاع الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار الأنشطة التعدينية وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أن الشركة السودانية للموارد المعدنية وبالتنسيق والتعاون مع الشركات المستثمرة في قطاع المعادن بولاية البحر الأحمر لن تدخر وسعاً في دفع أموال المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية تعزيزاً للخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنون في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والبنيات التحتية.

وشكر أردول منسوبي مكتب شركة الموارد المعدنية بولاية البحر الأحمر بقيادة المدير الحالي هيكل محمد طاهر، والمدير السابق على الحسن لجهودهم المتعاظمة في إنجاز مشروعات المسؤولية المجتمعية.

من ناحيته كشف مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية البحر الأحمر مهندس هيكل محمد طاهر عن افتتاح مشروعي مركز الشباب والمرحلة الأولى لبرج سكني بمنطقة قبايديب.

وثمن هيكل تعاون المجتمعات المحلية الحاضنة للأنشطة والصناعات التعدينية بولاية البحر الأحمر، مؤكداً حرص الشركة على الاستمرار في تقديم مشروعات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الشركات المستثمرة في القطاع.