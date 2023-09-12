وفد من حكومة الجزيرة يتفقد جرحى معركة الكرامة بالمستشفى التأهيلي بمدني





نقل الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة لولاية الجزيرة لدى تفقده اليوم جرحى معركة الكرامة من القوات المسلحة بالمستشفي التأهيلي بمدني برفقة الأستاذ فتح الرحمن محمد احمد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية والأستاذ إبراهيم موسي الأمين العام لديوان الزكاة الإتحادي، تحايا حكومة ومواطني الولاية لأبطال معركة الكرامة في دفاعهم وحمايتهم للوطن وتقديم أنفسهم فداءا لترابه مؤكداً جاهزية مؤسسات ولاية الجزيرة الصحية لتقديم الخدمات العلاجية .

من جانبه جدد مدير عام الرعاية الإجتماعية وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة لدحر آخر متمرد وتلقينهم دروس في حماية الوطن والزود عن العرض متناولا جهود وزارته في فتح 400 مركزاً للإيواء لإستضافة المتأثرين بالحرب .

فيما عبر اللواء الركن أسامة العوض مستشار قائد الفرقة الأولي مشاة إشادته بنعمة الأمن والإستقرار الذي تشهده الجزيرة، معلناً أن الجزيرة لم تسجل أية ظاهرة تخل بالأمن وهي تستضيف أعداد كبيرة من الوافدين، مشيداً بأدوار وزارتي الصحة والرعاية وديوان الزكاة وهم يعملون في ظل ظروف حرجة.

وأكد أن السودان إستطاع بفضل وقوف الشعب مع قواته المسلحة تجاوز المخطط الخطير لتقسيمه من قبل الخونة والمارقين .

وقدم اللواء طبيب علي الحاج علي المدير العام للمستشفى التأهيلي الشكر لحكومة ولاية الجزيرة لمواقفه الكبيرة في دعم القوات المسلحة مجدداً ثقته في الشعب السوداني المحب لقواته المسلحة .