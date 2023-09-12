الإدارة الأهلية بالجزيرة تجهز 120 ألف مستنفرا للدفاع عن الولاية





أكد العميد أمن عماد الدين سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة لدى لقائه اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني وفداً من القيادات الأهلية والنظار والعمد بالولاية بحضور الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة أن لجنة أمن الولاية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة شمال الجزيرة إلى جانب تعزير الإرتكازات وإن اللجنة في حالة إنعقاد دائم وتراقب الوضع عن كثب .

وأشار إلى أن الولاية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين جميع مداخل الولاية داعياً المواطنين لعدم الإلتفات للشائعات التي تبثها الآلية الإعلامية للمتمردين وقال إن هذة الشائعات تعمل علي إحداث الهلع وسط المواطنين وأضاف (إن لجنة امن الولاية تعاملت مع أي طابور في مدني) .

وامتدح مدير جهاز المخابرات العامة دور الإدارات الشعبية ووقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة ودعم المعسكرات وإستنفار المجاهدين وطمأن المواطنين بإستقرار الأوضاع الأمنية في معظم أنحاء الولاية .

من جانبه أكد أمين عام الحكومة أن الإدارات الأهلية ظلت تلعب دوراً كبيراً في المجتمع المحلي وإسناد القوات المسلحة وجدد جاهزية حكومة الولاية لتقديم الدعم وإسناد معسكرات المستنفرين .