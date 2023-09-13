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شاهد بالصور.. أمطار وسيول ودمار للمنازل في الدامر

2023/09/13
rainsudan
أمطار وسيول

وقف الاستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر على أحوال المواطنين المتأثرين من جراء السيول والامطار التي ضربت اجزاء واسعة من المحلية والتي رافقه من خلالها مدير الدفاع المدني بالمحلية.
وتسببت تلك السيول والامطار في انهيار كلي وجزئي للمنازل بعدد من احياء مدينة الدامر ووقوع عدد من الوفيات نتيجة لانهيار المنازل كما تسببت السيول في قطع طريق التحدي عند منطقة وادي المكابراب وتاثرت ايضا مناطق الباقير وقباتي والعالياب بوحدة النيل الادارية من جراء السيول واحدثت خسائر كبيرة وسط ممتلكات المواطنين.
وتعتبر احياء الحلة الجديدة وحي الشجرة والفاروق ومربعات ١٤-١٣-٧ اكثر احياء مدينة الدامر تضررا من هطول الامطار الغزيرة المصحوبة بالرياح ولازال الحصر جاري من قبل غرفة الدفاع المدني بالمحلية لحصر الخسائر لتلك الامطار.
ووصف المدير التنفيذي للمحلية تلك الامطار الغزيرة بغير المسبوقة موكدا بان محليته ستضطلع بادوارها كاملة تجاه تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من جراء السيول والامطار بالرغم من ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.
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سونا

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