وزير الصحة يطلع على تحديات الموقف الصحي بالقضارف





التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، صباح اليوم بمكتبه بولاية البحر الأحمر، بوالي ولاية القصارف أ. محمد عبد الرحمن محجوب وتم النقاش حول التحديات والإشكاليات التي تواجه النظام والمرافق الصحية بالولاية والتنسيق للتدخلات العاجلة لتقليل من حمى الضنك بولاية القضارف ، وتسجيل 205 حالة ، وعدم وجود اي حالة وفاة حتى الآن، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفر المحاليل الوريدية.

وأشار الوزير إلى إرسال فرق من وزارة الصحة الإتحادية، لولاية القضارف، بالإضافة إلى فرق منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى تدريب الفرق بولاية القضارف، مشيرا إلى تبني والي ولاية القضارف إلى حملة لمكافحة الناقل وتحريك المجتمع والعمل على مكافحة الناقل داخل المنازل شراكة مع وزارة الصحة الإتحادية.

وتعرف الوزير على النقص والإشكاليات التي تواجهه في جوانب المعينات والأجهزة الطبية والكوادر الصحية العاملة،

واستمع الوزير إلى تنوير شامل من الوالي حول مستوى الخدمات المقدمة في الجانب العلاجي والتشخيصي بالإضافة إلى إمكانية التوسع في تقديم الخدمة لأكبر قطاع من المناطق على مستوى المحلية خاصة المناطق الريفية والطرفية منها، وبداية حملات التوعية ومكافحة الناقل للحد من إنتشار الأوبئة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الولاية والوزارة لترقية القطاع الصحي معلناً عن التزام الوزارة لتوفير المعينات المطلوبة ودعم الولاية لمكافحة حمى الضنك، مشيراً إلى أن هنالك ترتيبات سيتم التفاكر بين الوزارة الاتحادية والولائية لوضع رؤى ومقترحات وحلول يمكن أن تدعم الجانب الصحي بالولاية في مختلف الجوانب، لافتا لأهمية الدور المجتعي في مكافحة الناقل .

وطمئن الوزير الوالي بوصول غسلات الكلى للولاية ، واعدا بتوفير مستهلكات الغسيل حتى نهاية العام.

من جهته أكد والي القضارف محمد عبدالرحمن، على أهمية الإجتماع لمعالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها الولاية وأضاف أن الولاية في حوجة ماسة إلى تضافر الجهود وتوفير الخدمات ملتزما بالعمل على بناء مستشفى الأورام بالولاية.