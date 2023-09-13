قرار بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية





اصدر المفوض العام للعون الانساني الاستاذ نجم الدين موسي عبدالكريم قرارا اداريا بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية و الأجنبية . وفيما يلي تنشر (سونا) نص القرار :

اولا : تمديد صلاحيات شهادات التسجيل والتجديد للمنظمات الوطنية والأجنبية والتي انتهي سريانها ولم تتمكن من تقنين اوضاعها نتيجة لأوضاع الامنية الحرجة بالبلاد وذلك حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤م علي ان تمارس المنظمات انشطتها و برامجها وفقا للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الانساني .

ثانيا : يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه و علي السلطات المختصة في المستوي الاتحادي و الولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

وقد استند القرار الي المادة (٢١) (١) من قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م سلطات المفوض العام مقروءة مع القرار الاداري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من المفوض العام بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢٣م .