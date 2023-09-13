سياسية
القوات المسلحة تصدر موجز الموقف اليومي لسير العمليات العسكرية
أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة موجز الموقف اليومي حول سير العمليات العسكرية. فيما يلي تورد سونا نص الموجز:
بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣م
موجز الموقف اليوم
جميع المناطق والفرق العسكرية مستقرة بالبلاد.
تمكنت قوة مكلفة بتأمين وتمشيط منطقة أم روابة من تدمير (5) عربات قتالية تتبع للمليشيا المتمردة وتكبيدهم عددا من القتلى والجرحى.
تواصل قواتنا نشاطها بمنطقة الخرطوم، حيث تمكنت من تدمير راجمة ١٠٧ ملم ومدفع م/ط رباعي للمليشيا المتمردة ببحري، بجانب عملية ناجحة في منطقة الحاج يوسف، كما قامت مجموعة من سلاح المدرعات بقت*ل (٥) متمردين وإستلام عدد من الأسلحة الصغيرة وركشة وذلك أثناء تمشيطها لسوق الشجرة.
وجهت قواتنا ضربة للمليشيا المتمردة بمنطقة الباقير وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعربات القتالية والمعدات.
لا زالت المليشيا المتمردة مستمرة في إنتهاكاتها ضد المدنيين العزل، حيث قامت مجموعة منهم علي متن دراجات بخارية بإطلاق النار على المواطنين في كوبري الدويحي بمنطقة عد بابكر، مما أدي إلي إستشهاد (٢) من من أهالي المنطقة، كما قامت بإجبار (٤٠) أسرة من حي الموردة بأم درمان على إخلاء منازلهم قسرا بعد أن حاولت إجبارهم علي تجنيد أبناءهم في صفوف المليشيا مقابل تركها وشأنها.
دعواتنا بالجنة لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرجى
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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