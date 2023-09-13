القوات المسلحة تصدر موجز الموقف اليومي لسير العمليات العسكرية

تواصل قواتنا نشاطها بمنطقة الخرطوم، حيث تمكنت من تدمير راجمة ١٠٧ ملم ومدفع م/ط رباعي للمليشيا المتمردة ببحري، بجانب عملية ناجحة في منطقة الحاج يوسف، كما قامت مجموعة من سلاح المدرعات بقت*ل (٥) متمردين وإستلام عدد من الأسلحة الصغيرة وركشة وذلك أثناء تمشيطها لسوق الشجرة.

لا زالت المليشيا المتمردة مستمرة في إنتهاكاتها ضد المدنيين العزل، حيث قامت مجموعة منهم علي متن دراجات بخارية بإطلاق النار على المواطنين في كوبري الدويحي بمنطقة عد بابكر، مما أدي إلي إستشهاد (٢) من من أهالي المنطقة، كما قامت بإجبار (٤٠) أسرة من حي الموردة بأم درمان على إخلاء منازلهم قسرا بعد أن حاولت إجبارهم علي تجنيد أبناءهم في صفوف المليشيا مقابل تركها وشأنها.