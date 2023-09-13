سياسية
قرارات مهمة.. إنهاء تكليف وكيل التربية والتعليم ومفوض عام العون الإنساني في السودان
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين عثمان القرار رقم (228) لسنة 2023 باعفاء الاستاذ نجم الدين موسى عبدالكريم من وظيفة مفوض عام العون الانساني وتعيين السيد صلاح المبارك يوسف مفوضا عاما للعون الانساني .
ووجه القرار وزارات التنمية الإجتماعية والعمل والاصلاح الاداري والمالية والتخطيط والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ أجراءات تنفيذ القرار.
كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف القرار رقم (229) بإنهاء تكليف الدكتور حمد سعيد عثمان من تسيير مهام وكيل وزارة التربية والتعليم ووجه القرار وزارت التربية والتعليم والعمل والاصلاح الاداري والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
سونا
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