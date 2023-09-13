دول الخليج تدعو إلى التهدئة في السودان





أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها إزاء تداعيات الأزمة الحالية في السودان، مؤكدة ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك في بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عُمان السفير إدريس الخنجري أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان ، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية”واس” ليل الثلاثاء/الأربعاء .

وثمّن البيان استمرار الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار السودان، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب شعب السودان.

ودعا السفير إدريس الخنجري في هذا الشأن المجتمع الدولي إلى تلبية نداء الاستجابة الإنسانية بشكلٍ عاجل، وإلى توفير المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وأعلنت مصادر طبية في السودان مقتل 40 مدنيا على الأقل وأصابة العشرات في غارة جوية شُنت على سوق بجنوب الخرطوم. من جانبه أعلن الجيش السوداني مقتل 30 عنصرا من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين بمدينة الفاشر.

الشروق نيوز