حل شكاوى الطلاب المصريين الدارسين فى السودان





أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال استقبالها عددا من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين فى السودان أن الدولة المصرية تعلى مصلحة أبنائها دائما وأبدًا فى أى مكان، مشيرة الى ان الشكاوى التى استمعت اليها من أولياء الامور والطلاب هى أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كل الجهات المعنية والعمل على حلها.

واستعرض أولياء الأمور مشكلة أبنائهم المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بالجامعات السودانية ولم يتم قبولهم مثل أقرانهم من السنوات المختلفة او من الطلاب السودانيين،حيث طالبوا بمد المهلة التى أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لإثبات القيد بالجامعات السودانية بأوراق رسمية إلى 6 شهور أسوة بالطلاب العائدين من أوكرانيا، وإلغاء القرارات الخاصة بالاعتماد وشهادة التحركات حرصًا على مصلحة أبنائهم فى ظل المهلة الضئيلة المتبقية على بدء العام الدراسى الجديد.

بوابة الأهرام