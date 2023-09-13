“قبل فوات الأوان”.. دعوات دولية لوقف العنف في السودان





دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الصراع في السودان قبل فوات الأوان لانتشال البلاد من الكارثة.

وقال تورك في كلمة بمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالسودان، إن السودان شهد 5 أشهر من العبث، تجرع خلالها شعب السودان عنف الصراع، ولا تبدو هناك حلول في الأفق.

وأشار إلى أن هناك جرائم قتل وغيرها، إضافة إلى تشرد 5,1 ملايين شخص من منازلهم لجأ مليون منهم إلى دول الجوار.

وندد تورك بعمليات الاحتجاز التعسفي واسعة النطاق في ظروف مروعة، إضافة إلى قتل مئات الأشخاص في غرب دارفور وغيرها من المناطق.

وحذر من الدعوات لتسليح المدنيين، داعيًا إلى عدم إقحامهم في الأعمال العدائية.

وقال إن شعب السودان تحمل معاناة وتضحيات هائلة في سعيه الطويل لتحقيق السلام والعدالة، وقد حان الوقت لكي يوقف الجانبان فورًا أعمال العنف، وأن يعودا إلى المحادثات السياسية.

وطالب أطراف النزاع باحترام القانون الدولي، وأن يحددا المسؤولين عن الانتهاكات ويحاسبون، داعيًا إلى زيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية للاستجابة لاحتياجات الملايين من السودانيين.

صحيفة اليوم