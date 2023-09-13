السعودية تعلن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة – صورة





أعلنت الهيئة السعودية العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة، عن إنتاج الخريطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، وتزويدها لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام.

وأكدت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية، أهمية “تزويد منظمي تلك المناسبات بخرائط رسمية محدثة للمملكة بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح”.

ودعت إلى “عدم نشر أي خريطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخريطة الرسمية للمملكة”.

وقالت الهيئة إن الخريطة توضح التجمعات السكانية الحضرية والريفية الكبيرة، وشبكات الطرق الرئيسية، والمنشآت الصناعية الكبيرة، والمساحات الزراعية الكبيرة، والغطاء النباتي والمظاهر الطبيعية من أودية وسلاسل جبلية، ومظاهر سطح الأرض ممثلة في خطوط الكنتور ونقاط الارتفاع وتدرج الألوان، وأسماء الأماكن والمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، كما تظهر عليها الحدود الدولية للمملكة.

ومن حيث التغطية الجغرافية، تغطي الخريطة جميع أراضي المملكة ودول شبه الجزيرة العربية، وجزءاً من الدول المجاورة خارج جزيرة العرب، ولكنها تركز فقط على المعلومات والبيانات الجغرافية داخل المملكة العربية السعودية وتغطي منطقة جغرافية مقدارها 25 درجة طولية من الشرق إلى الغرب في 20 دائرة عرض من الشمال إلى الجنوب تقريباً.

والمرجع الأفقي للخريطة هو النظام الجيوديسي العالمي 84 (WGS 84)، والمرجع الرأسي هو متوسط منسوب سطح البحر “جدة 1969”.

قناة الشرق