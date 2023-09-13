السودان: شح الوقود وزيادة سعره بعد سيطرة الدعم السريع على مصفاة نفط





تسببت سيطرة قوات الدعم السريع على المصفاة الرئيسة للنفط في السودان بمنطقة الجيلي شمالي العاصمة الخرطوم بحري، في تراجع إنتاج المصفاة للحدود الدنيا، وندرة في إمداد المشتقات النفطية والغاز وارتفاع أسعارها.

واستهدفت قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب، والتي شارفت على انتهاء شهرها الخامس، السيطرة على العديد من المؤسسات الخدمية الحيوية في العاصمة الخرطوم ومناطق الصراع كورقة ضغط على الجيش الذي يسعى إلى استرجاع السيطرة على هذه المؤسسات.

وانعكست الحرب المستعرة على الأوضاع المعيشية للسودانيين الذين يعانون شح وغلاء السلع الضرورية ومنها الوقود.

وقال سائق سيارة محمد المصطفى علي، التقته “العربي الجديد” بمدينة شندي بولاية نهر النيل إن احتلال مصفاة النفط من قبل المسلحين أدى لشح كبير في الوقود وارتفاع أسعاره إلى 30 ألف جنيه للغالون، وتسبب في عرقلة حركة النقل بشكل عام، داعيا أطراف النزاع إلى ضرورة إنهاء الحرب والتي تضرر منها الشعب والاقتصاد السوداني.

وتعليقا على الأزمة قال وزير النفط الأسبق، إسحق بشير جماع، لـ”العربي الجديد” إن إنتاج المصفاة تراجع حاليا إلى 30% من الطاقة الإنتاجية فقط، بسبب الحرب الدائرة في البلاد وسيطرة قوات الدعم السريع على المصفاة.

وأشار إلى قلة النفط الخام نتيجة لانفصال الجنوب وارتفاع الطلب، ما أدى إلى توفير 70% من الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج عن طريق ميناء بورتسودان، لافتا إلى حصول الإقليم الشرقي والولاية الشمالية ومدينة عطبرة على إمداداتها من المشتقات النفطية عبر مدينة بورتسودان مباشرة إما بالنقل البري أو سكك الحديد.

وأكد جماع اكتمال خط الأنابيب من الجيلي إلى مدني، غير أنه لم يستأنف نشاطه حتى الآن لعدم اكتمال المستودعات لاستقبال المنتجات التي تضخ عبر الخط، مشيراً إلى إمكانية تعويض ذلك عبر السكة الحديد أو النقل البري من محطة الرويان في الشرق.

وقال إن تمركز الدعم السريع حول المصفاة تم بغرض التمويه وليس القصد الأول منه المصفاة، بل هناك مركز رئيس شرق المصفاة بالقرب من الجبال تم توفيره خصيصا للدعم السريع، وفيه حفريات تحت الأرض تحتوي على إمدادات للدعم السريع أُعدت من جهات فنية خارجية.

وزاد قائلا: “الكثير لا يدري أصل الأدوار الخارجية واللاعبين من الداخل في هذه الحرب العبثية”.

ويرى الاقتصادي السوداني عادل خلف الله، أن استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على مصفاة الجيلي أثر بشكل سلبي على توازن عرض المشتقات النفطية والطلب عليها، ومن ثم على أسعارها، لا سيما في المدن والولايات التي أصبحت مسرحاً للعمليات الحربية كالعاصمة الخرطوم، ودارفور، وشمالي وجنوبي وغربي كردفان، بخاصة بعد النهب والسرقة التي تعرضت لها مصفاة الأبيض، وتأثر مستودعات الشجرة بالمعارك حول سلاح المدرعات.

يضيف لـ”العربي الجديد”: “يتوفر الوقود بأسعار أقل في ولايات نهر النيل والشمالية، ليتم نقلها أو تهريبها، للعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة. وبلغت أعلى الأسعار في ولايات دارفور، حيث تجاوز سعر برميل البنزين والغازولين 1000 دولار”.

يتابع: “لولا تعطل الحركة داخل العاصمة الخرطوم وانحسارها في بعض المناطق، وتعطل القطاع الصناعي، جراء التدمير والنهب الذي تعرض له، لتجاوزت الأسعار المعدلات الحالية حيث يباع الآن غالون البنزين والغازولين بأكثر من خمسة أضعاف سعره قبل اندلاع الحرب، فضلاً عن ندرة وارتفاع الغاز المنزلي، إذ قفز سعر الأسطوانة الواحدة زنة 12.5 كيلوغراماً من 2500 إلى 70 ألف جنيه، ما دفع أغلب سكان المناطق المتأثرة بالحرب للجوء إلى الفحم لصنع الغذاء، والذي ارتفعت أسعاره من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه للشوال”.

العربي الجديد