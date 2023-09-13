وزير الداخلية القطري يزور المبنى الجديد للإدارة العامة للجوازات بمنطقة وادي البنات

‏زار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة لخويا، المبنى الجديد للإدارة العامة للجوازات بمنطقة وادي البنات، حيث اطلع سعادته خلال زيارته التفقدية هذه، عن كثب، على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإدارات التابعة لها.

وتفقد سعادته في الزيارة التي تمت صباح الأربعاء الماضي مرافق المبنى، واطلع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.

‏ كما استمع سعادته إلى شرح حول الإمكانات والتجهيزات المتوفرة في تلك الإدارات، والتي تمكّنها من القيام بواجباتها وفق أحدث الإجراءات والتقنيات الحديثة والمتطورة؛ مما يسهل على الجمهور الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر.

‏وقد رافق سعادة وزير الداخلية وقائد قوة لخويا خلال الزيارة سعادة السيد/ عبد الله بن خلف حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.