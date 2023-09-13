الفرقة الأولى مشاة بمدني تخرج 258 مجنداً





شهد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية صباح اليوم بمركز تدريب الفرقة الأولى مشاة بحنتوب كرنفال تخريج الدفعة 28 مستجدين لعدد 258 مجنداً.

حيث أكد المقدم ركن آدم عبده عبد الرحمن مدير مركز تدريب الفرقة الأولى مشاة أن الخريجين تلقوا تدريبات التقييم والوزن والتكوين والتحمل والضاحية والحروب الخاصة وأن المستجدين يمثلون إضافة حقيقية الفرقة الأولى مشاة.

من جانبه أكد اللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة أن الدفعة 28 تمثل ضخ دماء جديدة في الفرقة الأولى مشاة والقوات المسلحة وإمتدح الدور الكبير لإدارة التدريب في صقل وتأهيل المجندين وقطع بجاهزية المجندين للدفاع عن الوطن وحيا المواطنين لوقفتهم الصلبة خلف القوات المسلحة ودفع أبنائهم للذود عن الوطن.