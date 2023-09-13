والي النيل الابيض المكلف يخاطب ختام ورشة التنمية العمرانية





أكد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض المكلف على أهمية الورش في وضع برنامج مؤسس يسهم في تنمية تطوير الولاية في المجالات المختلفة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة العدل بالإدارة القانونية بكوستى ختام فعاليات ورشة التنمية العمرانية بالولاية والتي نفذتها حكومة الولاية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم وبمشاركة إدارات البني التحتية والعاملين بالوزارة والمحليات.

وأشاد الخليفة بجهود القائمين على امر الورشة داعيا الى ضرورة الاستفادة من البرامج والمحاضرات التى قدمت حتى تنعم الولاية بالتنمية الحضرية وتصبح في مصاف الولايات المتقدمة.

وأعلن الوالي عن إلتزامه بتنفيذ كل التوصيات التي خرجت بها الورشة والعمل على إنزالها لارض الواقع.

من جانبه اوضح الاستاذ يوسف احمد فضل المولى وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالنيل الابيض ان الورشة إستمرت لمدة ثلاث ايام تم خلالها تقديم العديد من المحاضرات وشارك فيها عدد من شركاء التنمية والقطاعات المختلفة مبينا ان عمل التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية يواجه العديد من التحديات والتداخلات بسبب النزوح والسكن العشوائي مما يشكل ضغطا كبيراً على الخدمات المختلفة من مياه وصحة وتعليم.