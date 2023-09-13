مرور الجزيرة تعلن إنفاذ خطة لإستيعاب 70 ألف مركبة بمدني





جدد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته اليوم برئاسة شرطة مرور الولاية بمدني إجتماع لجنة الخارطة المرورية بالولاية بحضور اللواء شرطة أحمد علي خليفة المشرف على الولايات الوسطى الإلتزام باستصدار أي تشريع او قانون يسهم في خدمة إنسان الجزيرة وإنفاذ برامج وخطط لجنة الخارطة المرورية.

وعبر عن إشادته بأداء لجنة الخارطة المرورية والانتشار الواسع والمستمر لضباط وضباط صف وجنود شرطة المرور لتخفيف العبء عن المواطنين ومعالجة الإختناقات المرورية بمدني ووجه الوالي بالإسراع في تنفيذ وإيجاد مواقف مؤقتة لتخفيف الضغط المروري داعياً لتكوين لجان للخارطة المرورية بالمحليات.

من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف رئيس لجنة الخارطة المرورية عن تنفيذ جملة من البرامج والمعالجات وصيانة وتأهيل الطرق والإنارة والتشجير وتركيب علامات المرور، معلناً سعي وزارته لإنشاء قاعدة بيانات بصورة علمية تكون مرجعية في مشاريع الوزارة المستقبلية، ولفت للحاجة العاجلة لموقفين للشاحنات العابرة والداخلة للولاية.

فيما أعلن العميد شرطة خميس أحمد مدني اجلين مدير شرطة مرور الولاية عن الشروع في إنفاذ خطة محكمة لإستيعاب أكثر من 70 ألف مركبة في طرق مدينة مدني التي تم تصميمها لإستيعاب 15 ألف مركبة وذلك بإستنفار كل القوى والتنسيق مع شرطة المرور السريع بمنع دخول الشاحنات إلى داخل المدينة بالنهار.

وكشف عن خطتهم لتغيير مزيد من المسارات وفتح طرق جديدة وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية، مؤكداً إستقرار الوضع المروري في المحليات ودعا لمراجعة إنارة بعض الشوارع و وسن قوانين وتشريعات لإيقاف التعديات علي الطرق.

ودعا الأستاذ فضل المولي أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف لوضع حلول ورؤي لتوسعة الشوارع وتصحيح الأخطاء في شوارع الأسواق وضرورة إنشاء طريق دائري موازي لشارع النيل.