سياسية

تواصل عمليات سحب المياه من شوارع مدينة دنقلا

2023/09/13
امطار2
امطار - ارشيفية

وقف المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع من خلال زياراته اليوم لعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة دنقلا على عمليات سحب المياه التي خلفتها الأمطار التي هطلت في أجزاء واسعة من أحياء المدينة مساء أمس بواسطة الدفاع المدني.
وأكد المدير التنفيذي للمحلية تسخير كافة إمكانيات المحلية وتعاونها التام مع الدفاع المدني لسحب المياه من الشوارع الرئيسية وسوق المدينة حتى لا تعوق حركة السير وتتسبب في تفشي الأمراض، وأشار إلى أن غرفة طواريء الخريف بالمحلية واللجنة الصحية تعمل على معالجة الأوضاع والآثار الصحية السالبة والمترتبة من جراء هطول الأمطار.
وأضاف أن الغرفة لم تتلق أية بلاغات من أحياء وقرى ومناطق محلية دنقلا بوجود أضرار وخسائر في الممتلكات والأرواح.
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سونا

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