والي شمال كردفان يؤكد على خصوصية المسجد الكبير والاهتمام به





أكد والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف على خصوصية ومكانة مسجد الأبيض باعتباره واحد من المنابر الدعوية بالولاية.

وشدد سيادته خلال لقائه لجنة مسجد الأبيض الكبير اليوم بأمانة الحكومة شدد على أهمية الاهتمام بالمساجد وتهيئتها بالصورة المطلوبة مؤكداً دعمه لحل المشاكل بالمسجد خاصة الكهرباء والمياه، هذا وقد بحث اللقاء مخرجات الاجتماع السابق الذي انعقد بأمانة الحكومة والذى تناول جملة من المسائل المتعلقة بعملية صيانة المسجد.

وأوضح الاستاذ ياسر عبد السلام رئيس لجنة مسجد الأبيض الجهود المبذولة من قبل اللجنة لمعالجة القضايا المرتبطة بتهيئة بيئة المسجد، متطرقا إلى اجتماع اللجنة مع هيئة الأوقاف فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن الوضع بالمسجد يتطلب نظرة عن كثب من قبل الجهات المعنية من الأوقاف، مضيفا أن اللجنة تبذل جهدا مقدرا فى سبيل خدمة المسجد وتسخير علاقاتها بهدف تهيئة المسجد بالصورة المطلوبة حتى يؤدي رسالته الدينية والدعوية.