بادي يدعو الى التنسيق من أجل دعم قضايا اللاجئين





دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، الى ضرورة التنسيق مع المنظمات والجهات الحكومية من أجل دعم قضايا اللاجئين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتور محمد يس التهامي نائب معتمد شئون اللاجئين الإتحادي يرافقه الأستاذ الجيلي الشريف معتمد اللاجئين بالإقليم بحضور الأمين العام لحكومة الإقليم.

وتناول اللقاء مع الحاكم الإقليم أهداف زيارة نائب معتمد اللاجئين للإقليم في مقدمتها الوقوف على إحتياجات اللاجئين والترتيبات الخاصة بمراحل عودتهم لديارهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

واوضح نائب معتمد اللاجئين الاتحادي أن لقاء حاكم الإقليم تناول التدابير اللازمة لإستنهاض الدعم الدولي للمساعدة في إستضافة اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والترتيبات الخاصة بتوفيق أوضاع اللاجئين بمواقعهم المختلفة، موضحاً أن الجهد مصوب لتنسيق الجهود مع الشركاء في سبيل الترتيب لعودة اللاجئين الى ديارهم الأصلية.