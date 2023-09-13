المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يلتقي مدير المفوضية السامية لشئؤون اللاجئين

التقي الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم اكسل ببشوب مدير المفوضية السامية لشئؤون اللاجئين بحضور معتمد اللاجئين والفريق شرطة امير عبدالمنعم مساعد المدير العام للشئون الادارية والتخطيط واللواء شرطة محمد احمد ابكر مدير الادارة العامة للتعاون الدولي.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان بيشوب اوضح جهود المفوضية في تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية المطلوبة للاجئين بمعسكرات اللجوء بالبلاد عبر المانحين بجانب العمل علي حل كافة قضايا اللاجئين خاصة الهجرية ، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يجده اللاجئين داخل المعسكرات رغما عن ظروف البلاد ، مؤكدا التنسيق مع معتمدية اللاجئين لايصال وتوفير الدعم المطلوب للاجئين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان