شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تبهر الجمهور بإطلالة جديدة بالحجاب ومتابعون: (واصلي على كدة ربنا يهدينا ويهديك)





نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو صور ومقاطع فيديو حديثة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة المثيرة للجدل خلال الصور والمقاطع التي قامت بنشرها وهي ترتدي الحجاب في إطلالة أبهرت المتابعين.

وكتبت أفرو على الإطلالة الجديدة: (لا تحزن إذا جاءك سهمٌ قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويُعيدُ لك الحياة و الإبتسامة).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وِجة شخص تُحبَهُ مهما كانت صِفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم).

من جانبه فقد أشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالاطلالة المحتشمة للمودل آية أفرو وكتب أحدهم معلقاً: (واصلي على كدة ربنا يهدينا ويهديك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين