شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تقتحم التيك توك لكسب الدولارات وتوجه رسائل لمشاهيره: (يا صرفة انت بتجيب في النسوان وأحسن تجيبني عشان ما أدعي عليك ويا صلاح سندالة أب دقن مصيره السجن)





كشفت الفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني عن نيتها اقتحام الشبكة الاجتماعية لمشاركة مقاطع الفيديو “تيك تك” قريباً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في مقطع فيديو استفسرت من خلاله عن المشاهير المتواجدين في “تيك توك” وعن ما تقاضاه بالعملة الصعبة الدولار مقابل ظهورها في المقاطع.

ومازحت الفنانة إنصاف مدني خلال حديثها عدد من مشاهير الشبكة الشهيرة أبرزهم الناشط البارز الإنصرافي والذي وجهت له اللوم لعدم ذكرها خلال حديثه, حيث قالت: (يا صرفة انت بتجيب في النسوان انا مالي ما بتجيبني.. وأحسن تجيبني عشان ما أدعي عليك).

كما تحدثت عن الناشط الآخر صلاح سندالة وقالت ممازحة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (صلاح سندالة ملهلب أب دقن مصيره السجن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين