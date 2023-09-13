وزير الزراعة في ذكرى العيد الستين للشجرة يتأسف لتدهور الغابات





أعرب وزير الزراعة والغابات الاتحادي الدكتور أبوبكر عمر البشرى عن أسفه لتراجع الغابات و منتجاتها.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بسنار الاحتفال السنوي بعيد الشجرة وأضاف في كلمته أن الوزارة لا تعتبره احتفالاََ بل هي مرثية للغابات التي تتعرض للقطع الجائر في حزام الصمغ العربي من أم دافوق حتى الحدود الإثيوبية وداخل محمية الدندر الطبيعية بواسطة أصحاب كمائن الفحم.

وشدد في كلمته موجهاََ بالمحافظة على مورد الغابات وكشف أن إنتاج الصمغ العربي تراجع من ٥٠٠ الف طن في العام إلى ٢٥٠ الف طن .

وأبان أن التدهور في القطاع الغابي أدى إلى تغيير مناخي عم العالم بسبب الانحسار في الغطاء الأخضر الذي يمتص الغازات الضارة. مشيراََ إلى تنسيقه مع منظمات دولية بهدف توسعة رقعة الغابات.

وفي ختام كلمته تمنى النصر لقوات الشعب المسلحة على التمرد الذي عطل مسيرة التنمية .

ونظمت وزارة الزراعة الاحتفال بمركز سنار الاقليمي للحوار والتنوع الثقافي (مجمع عمارة دنقس) تحت شعار فلنغرس الأشجار من أجل السلام بتشريف والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله ورعاية وزير الزراعة والغابات، و اشتمل الاحتفال على معرض للمنتجات الغابية، وبرنامج تشجير بالطريق الممتد من طريق سنار التقاطع إلى شارع الأربعين .

وذلك بحضور ، أعضاء حكومة ولاية سنار وأعضاء لجنة امن الولاية والمحلية والمدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ عبدالله عطا المنان وعددا من أعيان الإدارة الأهلية بولاية سنار.

ولدى مخاطبته الاحتفال بالقاعة الكبرى بالمجمع الثقافي سنار عول والي الولاية توفيق محمد علي عبدالله علي دور الإدارة الأهلية في المحافظة على الثروة الغابية ومعالجة الصراعات بين الرعاة والمزارعين.

وشدد الوالي في كلمته على ضرورة تطبيق كافة القوانين الصارمة التي تصل حد الإعدام لكل من يهلك شجرة، مؤكدا أن التأثير الخطير على الغابات كان بسبب السلوك الإنساني السالب.

ووجه بأن تظل مساحة الغابات للغابات مع الالتزام بالمسارات ، معرباََ عن تفاؤله أن يتم ذلك بدون صراع لثقته في الإدارة الأهلية ولوح باتخاذ قرار يحظر الزراعة داخل الغابات للمحافظة على ما تبقى من الغابات .

من جانبه أبان الدكتور أنور عبدالحميد مدير الغابات بولاية سنار أهمية الغابات للثروة الحيوانية وحفظ التوازن البيئي والحد من الزحف الصحراوي.