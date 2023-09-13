شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يعتدون بالضرب على مواطن متعاون معهم بعد أن قام بتصوير قتلى لهم في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه الجيش بقتل المواطنين





اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لأفراد من قوات الدعم السريع بالخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من الدعم السريع وهم يعتدون على مواطن قيل أنه متعاون معهم.

ووفقاً لما أورد النشطاء فإن أسباب اعتداء أفراد الدعم السريع على المواطن المتعاون هي تصوير الأخير لقتلى لهم في الوقت الذي كانوا يتهمون فيه الجيش بقتل المواطنين بالطيران.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين