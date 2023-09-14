السلطان سعد بحر الدين يبحث مع الاوربيين تطورات الاحداث الجارية في السودان





التقى السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين، سلطان دار مساليت، يوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بمدير عام وزارة خارجية فرنسا بحضور كل من مدير إدارة الاتحاد الاوروبي بالخارجية الفرنسية ومديري ادارة شرق ووسط افريقيا ومدير ملف تشاد والسودان بالخارجية.

وقال المكتب الصحفي للسلطان في بيان صحفي إن السلطان سعد وصل إلى باريس، يوم الأحد، قادماً من القاهرة في إطار زياراته الخارجية ومساعيه الجارية لتفعيل العمل الانساني مع المنظمات ذات الصلة لتوفير العون والاغاثة للاجئين السودانيين بدولة تشاد.

وأوضح إن اللقاء بحث تطورات الأحداث الجارية في السودان وتأثيراتها على الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية وإقليم دارفور على وجه الخصوص، عقب الأحداث الدامية التي طالت اجزاء واسعة من الإقليم خاصة ولاية غرب دارفور.

و بحث السلطان سعد خلال زيارته مع عدد من المنظمات الانسانية الفرنسية والاوروبية سبل اسراع تقديم العون الإنساني للاجئين مشيراً إلى الاستجابة العالية ، داعيا إلى تضافر جهود جميع المنظمات الانسانية العالمية و المحلية من اجل توفير الإغاثة للاجئين لتجنيبهم خطر الكوارث الصحية خاصة في موسم الخريف، و ثمن استجابتها و تفاعلها الكبيرين مع قضايا اللاجئين الانسانية بتشاد.

راديو دبنقا